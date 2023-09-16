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Çöp kamyonu ve kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çöp kamyonu ve kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin Erdemli'de kontrolden çıkan çöp kamyonu ve kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan 33 RS 61 plakalı çöp kamyonu, kavşaktan dönüş yapan 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.

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