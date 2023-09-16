Adıyaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman Göbaşı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAC 337 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Gülmez yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.