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Bakan Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: İstanbul için planımız hazır

Bakan Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: İstanbul için planımız hazır

İstanbul'da beklenen deprem için tedbir almanın yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yaptı. Bakan Özhaseki, deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.

Türkiye'de 1939'da Erzincan, 1942'de Niksar, 1943'de Tosya, 1944'te Bolu, 1957'de Abant, 1967'de Adapazarı, 1999'da ise Gölcük depreminin yaşandığını hatırlatan Özhaseki, "Bizim yapacağımız tek şey deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız. Yani kentsel dönüşümü bir an önce hızla harekete geçirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.

Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz" diye konuştu.


'350 BİN KONUT DAHA YAPACAĞIZ'
İkinci olarak, "Yarısı Bizden" kampanyası ile en az 200 bin konutu daha dönüştüreceklerini vurgulayan Özhaseki, üçüncü olarak da rezerv alanlarda 350 bin konut yaparak İstanbul'u gelebilecek bir depreme karşı hazırlamak istediklerini söyledi.

Kentsel dönüşümün üç paydaşı olduğunun altını çizen Özhaseki, bunların bakanlık, belediye ve vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin etkilendiğini söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan konutlar tamamlanınca, hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparken de "kırmızı çizgilerinden ödün vermeden" gerçekleştireceklerini aktardı.

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