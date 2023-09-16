BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 30 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Esad ile ilgili sürpriz iddia: Yönetim şeklini değiştirmek istiyor
Esad ile ilgili sürpriz iddia: Yönetim şeklini değiştirmek istiyor
Konya'da alacak meselesi can aldı! Silahlı kavgada bir kişi öldü!
Konya'da alacak meselesi can aldı! Silahlı kavgada bir kişi öldü!
PKK ini Gara'ya hava harekatı! 31 hedef imha edildi çok sayıda terörist öldürüldü
PKK ini Gara'ya hava harekatı! 31 hedef imha edildi çok sayıda terörist öldürüldü
Uzun süre dijital ekrana bakmak gözleri bozuyor!
Uzun süre dijital ekrana bakmak gözleri bozuyor!
Eris varyantı Türkiye'de! Peki yeniden kapanma olacak mı uzman net cevap verdi!
Eris varyantı Türkiye'de! Peki yeniden kapanma olacak mı uzman net cevap verdi!
Yıllar sonra ABD'den köylerine gelip hasret giderdiler!
Yıllar sonra ABD'den köylerine gelip hasret giderdiler!
Transfer yasağı kalkan Kayserispor 6 futbolcuyu kadrosuna kattı
Transfer yasağı kalkan Kayserispor 6 futbolcuyu kadrosuna kattı
İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı!
Terör Örgütü PKK'ya erzak temini sağlayan 2 kişi tutuklandı!
Terör Örgütü PKK'ya erzak temini sağlayan 2 kişi tutuklandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'na tepki