Muğla'da düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 30 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.Abone ol
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.