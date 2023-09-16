Yeniden kapanma olur mu? Eris varyantı artık Türkiye'de! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar

Covid-19’un yeni varyantı EG.5 (Eris) hızla yayılmaya devam ederken Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de de 9 kişide görüldüğünü belirtti. Eris'in Türkiye'de görülmesi sonrası gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Yeniden maskeye dönüş olur mu? Kapanma için son açıklamalar neler?

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KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den rahatlatan açıklama geldi. Virüsün geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmadığını kaydeden Özlü, “2020-2021’de çok zor günler geçirdik. Buna bağlı olarak pek çok kişi tedirgin oluyor. 'Acaba yeniden geriye mi döneceği tekrar yasaklar, kısıtlamalar geri gelir mi? Maske takmak zorunda kalır mıyız?' diye diye soruyorlar.

"Eskiye dönüş sözü konusu değil"

Öncelikle şunu ifade edeyim; böyle bir beklenti yok, böyle bir şey olmayacak. Eski dönemde değiliz artık. Köprülerin altından çok sular aktı. Bu süre içerisinde virüs kendini değiştirdi. Virüs geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmuyor. Daha hafif bir hastalık yapıyor. Virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Bizimle birlikte yaşıyor. Bu geçen süre içerisinde biz de aslında virüs ile birlikte yaşamayı öğrendik. Gerek hastalığı geçirerek, gerek aşılanarak toplumsal bağışıklık büyük oranda oluştu. Dolayısıyla eski günlere dönüş söz konusu değil. Böyle bir beklentim yok. Bu beklenti de gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un yeni varyantı Eris’in 9 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

"Tedirgin olmamanızı söylüyorum"

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eris hakkında tedirgin olunmaması gerektiğini açıkladı. Prof. Dr. Unutmaz, şimdiye kadar 50'den fazla ülkede görülen yeni varyant için şunları söyledi:

"Bir aydır Eris hakkında tedirgin olmamanızı söylüyorum, bu yüzden kapanma olasılığı falan yoktur. Eris varyantı tabii ki Türkiye’de de görülecek, şaşılacak durum değil. Hasta olanlar biraz artacak, lakin Kovid artık hayatımızın parçası, grip ve birçok diğer virüsle olduğu gibi."

Eris varyantı Türkiye'de yeniden kısıtlamalara sebep olur mu?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, varyantın Türkiye'de görülmesinin kaçınılmaz olduğunu, 65 yaş üstü vatandaşların kapalı ortamlarda mutlaka maske takarak korunması gerektiğini, kapanmaların ve pandemideki gibi kısıtlama tedbirlerini ise beklemediklerini dile getirdi.

Varyantın özellikle Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde görülüp Türkiye'de görülmemesinin mümkün olamayacağının altını çizen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Eris, Pirola ve Fornax adındaki 3 farklı varyant farklı yerlerde görülüyor ancak Eris varyantı diğerlerine göre daha baskın varyant haline gelmiş durumda gibi görünüyor. Türkiye'ye de elbette gelecekti. Avrupa Birliği ve dünyanın pek çok ülkesinde görülüp de Türkiye'de görülmemesi gibi bir tablo söz konusu değildi. Bu varyant ile daha önce tanımlanan varyantların belirtileri arasında pek bir fark yok.

Ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, boğazda yanma, batma, tat, koku, kaybı ve ishal gibi tablolara sebep olabiliyor.

Ağır hastalığa sebep olma tablosu ise aslında tamamen toplumdaki bağışıklama oranı, bireysel bağışıklanmışlık durumu, aynı zamanda da yandaş hastalığı ağır geçirip geçirmeme ihtimaline göre değişebiliyor. Eris varyantının görüldüğü Avrupa ülkelerinde hastaneye yatış oranının artışı var ama yoğun bakıma yatış oranlarında belirgin bir tırmanış yok. Hastaneye başvuru oranlarında da artış var. Artışlar tipik olarak 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı olan grup ve bir şekilde hatırlatma dozlarını, primer bağışıklanmayı olmayan ya da hatırlatma dozları eksik olan hasta popülasyonu gibi görülüyor" dedi.

65 yaş üstüne maske uyarısı

65 yaş üstü vatandaşların özellikle kapalı alanlarda N95 tipi maske kullanmasının önemine değinen Şener, "65 yaş üstü için maske önerileri artık enternasyonal hale geldi gibi görülüyor. Bizim de, benim de en azından kişisel önerim 65 yaş üstü özellikle asansöre binerken, metroya, otobüse binerken, havalanması iyi olmayan alanlarda birkaç saatten daha uzun süre vakit geçirecekse, buralarda artık N95 tipinde maske takması gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz; ne kadar az virüsle karşı karşıya kalırsanız, o kadar iyi korunacaksınız. Dolayısıyla bu aslında aşı kadar önemli bir önlem 65 yaş üstü için" dedi.