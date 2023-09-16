Van’da 1 milyon 800 bin balık göllere bırakıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elazığ’dan getirilen 1 milyon 800 bin yavru sazan balığı, kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması gayesiyle hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Proje çerçevesinde Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde getirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin adet yavru sazan balığı; Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Erciş, Özalp, İpekyolu ve Çaldıran ilçelerinde bulunan 6 adet su kaynağına bırakıldı. Yapılan çalışmalarla su kaynaklarındaki balık stoklarının artırılması ve ilin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. 2019 yılından bu yana uygulanan projenin gelecek yıllarda da devam edeceği bildirildi.