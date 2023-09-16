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Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek! Yeni transferler ilk kez kadroda

Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek! Yeni transferler ilk kez kadroda

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

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Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

İlk kez maç kadrosundalar

Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

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