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Ehliyet fiyatlarına dev zam geliyor! 20 bin lira olacak...

Ehliyet fiyatlarına dev zam geliyor! 20 bin lira olacak...

Zam yağmurunun ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorine gelen dev zamların ardından şimdi de ehliyet kursu ücretlerine dev zam geliyor. Ehliyet kursu ücretleri 20 bin liraya çıkıyor...

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Türkiye'de zam haberleri gündemden düşmezken sürücü adaylarını üzen haber geldi.  İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 yılı için fiyatların tüm harcamalar dahil 20 bin TL' yi bulacağını belirtti.

Yeni zamlara ilişkin İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı şunları söyledi: “Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor."

"Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı.  Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor."

"Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içerisinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor.” 

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