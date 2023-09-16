BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Çekmeköy'de korkunç kaza! Tır ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy'de korkunç kaza! Tır ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan tır ve kamyonet çarpıştı. Kamyonet içinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Ömerli mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Milev İvan Grozev yönetiminde olan ve dorsesinde bahçe çiti taşıyan X 1643 MA plakalı DAF markalı tır, tekerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun yan tarafından yan yattı.

O sırada yolda ilerlemekte olan ve kasasında cam taşıyan İveco markalı 34 BFG 870 plakalı Abdullah Geyik yönetimindeki kamyonet tırın dorsesine hızla çarptı. Kamyonette bulunan sürücü Abdullah Geyik ile yolcu koltuğunda oturan Bayram Çiftçi araç içerisinde sıkıştı.

Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi araç trafiğine bir süreliğine kapandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Büyükşehir’de 124 S plaka için imzalar atıldı
İzmir Büyükşehir’de 124 S plaka için imzalar atıldı
Mersin'de çöp kamyonu ile pikap çarpıştı! O anın görüntüsü çok feci, 4 kişi öldü
Mersin'de çöp kamyonu ile pikap çarpıştı! O anın görüntüsü çok feci, 4 kişi öldü
Çanakkale'de jandarmadan büyük göçmen operasyonu! 92 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Çanakkale'de jandarmadan büyük göçmen operasyonu! 92 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
İşte Süper Lig’in transfer bilançosu! Hangi takım ne kadar transfer yaptı?
İşte Süper Lig’in transfer bilançosu! Hangi takım ne kadar transfer yaptı?
Kamuda mesai saatleri değişti!
Kamuda mesai saatleri değişti!
Silivri'de başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğu yüzünden yaraladı
Silivri'de başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğu yüzünden yaraladı
Beşiktaş'ın borcu divan kurulunda açıklandı!
Beşiktaş'ın borcu divan kurulunda açıklandı!
Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Öğretmenler yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 'mülakat'la atanacak! Mülakat kameraya alınacak
Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Öğretmenler yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 'mülakat'la atanacak! Mülakat kameraya alınacak
Kuzey Kore lideri, Rus bombardıman uçaklarını ve savaş gemisini inceledi
Kuzey Kore lideri, Rus bombardıman uçaklarını ve savaş gemisini inceledi
Tekirdağ'da alkollü maganda polisin yüzüne tükürdü!
Tekirdağ'da alkollü maganda polisin yüzüne tükürdü!
İmar değişikliği olunca camiler yolun ortasında kaldı!
İmar değişikliği olunca camiler yolun ortasında kaldı!
Son sözünde bakın ne dedi! Cezası belli oldu
Son sözünde bakın ne dedi! Cezası belli oldu