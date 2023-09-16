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Muğla'da tekne içinde 94 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da tekne içinde 94 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil Güvenlik ekipleri yelkenli tekne içerisindeki 94 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Botları (TCSG-34, KB-110) tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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