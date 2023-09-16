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Eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit'te bir eğlence mekanında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre N.K ., A.K.D, ve E.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile N.K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı. A.K.D. ise darp edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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