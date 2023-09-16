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Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ve bu kapsamda SED ödemesi yaptıklarını belirtti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ekonomik gerekçelerle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına eylül 2023 ödemesi olarak toplam 579 milyon lira yatırdık." ifadelerini kullandı.

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