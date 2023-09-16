Adana'da kontrolden çıkan kamyon ve otomobil birbirine girdi
Adana Yüreğir'de kontrolden çıkan kamyon ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 U 4688 plakalı otomobil, park halindeki 01 ELC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine CANKUR, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp ambulansa taşıdı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.