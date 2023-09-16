Araba alacaklar aman dikkat! Kredi faiz oranları değişti 4 ayda...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları yükseliş ivme kazandı. Seçim öncesi yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz yüzde 46’ya yükselerek 2 kattan fazla artmış oldu. konut kredisi faizi yüzde 16'dan yüzde 38'e, ticari kredi faizi ise yüzde 14'ten yüzde 40'a çıktı.

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Yeni ekonomi yönetimi faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarırken, bu hamleler kredi faizlerine de yansıdı. İhtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerde faizler 2 katına çıktı. Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.

Geçen hafta ortalama taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46'ya çıktı. Seçim öncesi yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz 2 kattan fazla artmış oldu.

Seçim öncesinde limit düşük tutulsa da yüzde 16'ları gören ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 38,85'e yükseldi. Seçim öncesinde uygulanan faiz tavanıyla birlikte yüzde 14'e kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 40,87'ye ulaştı. Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre üçe katlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kredileri için verdiği sıkılaşma mesajının ardından gözler konut piyasasına çevrildi. Sektör temsilcileri konutta kredi kullanımı zaten düşük olduğu için düzenlemelerin etkisinin sınırlı kalacağı görüşünde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele için başta konut ve otomotiv olmak üzere kredilerde sıkılaşma mesajı verdi.

Konut kredilerine yönelik ilk sıkılaşma adımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24 ağustos tarihinde atılmıştı.

BDDK yayınladığı düzenleme ile 2. konutta kredi değer oranını yüzde 75 daraltmıştı. Sektör temsilcileri kredi kullanımındaki düşüşün faizlerin artmasıyla başladığını, BDDK düzenlemesi ile pekiştiğini ifade ediyor. Bu nedenle son açıklamanın piyasa etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

TSKB Gayrimenkul Derneği Başkanı Makbule Yönel Maya, "2022 yılı itibarıyla başlayan bir konut kredilerinde sıkılaşma politikası vardı. Tarihin en düşük ipotekli satışlarını yüzde 19 ile 2022'de gördük. Bu oran 2023'te yüzde 20. Buradaki etki bir miktar yavaşlatıcı olacaktır özellikle yatırım amaçlı olanlarda. Ama çok ciddi bir etki öngörmüyorum çünkü kredili satışlar yılbaşından itibaren zaten çok sakindi." değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredilerinde özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki faiz makası da daralıyor. Kamu bankaları konut kredi faizi konusunda avantajlı olma pozisyonunu değiştiriyor. Kamu ve özel bankaların konut kredilerinin birbirine yaklaştığını söyleyen Maya, "Yılın başında özel bankalar aylık yüzde 2 seviyesinde faizle başlamıştı. Artık 2-3 arasını konuşuyoruz. Artık kamu özel farkını konuşamıyor olacağız. Bakan beyin açıklamasını destekler nitelikte kamu bankalarında da faiz oranı artırıldı" dedi.