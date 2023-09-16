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Kocaeli'nde gençlerin bıçaklı kavgası kan döktü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde gençlerin bıçaklı kavgası kan döktü!

Kocaeli Çayırova'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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Olay gece saat 02.00 sıralarında Çayırova ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mert K. bıçakla yaralandı. Karnından yaralanan genç acı ile yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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