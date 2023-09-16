Milyonlarca emekli bekliyor! Ara zam mı ikramiye mi masada üç formül var
Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'in açılışında... Hem zam hem de ikramiye iddiaları konuşuluyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ikramiye verilecek mi araştırmaları devam ederken, uzman isim Faruk Erdem masadaki 3 formülü canlı yayında paylaştı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis açıldığında ilk gündem maddesinin deprem yasaları olacağını söyledi. Emeklilerle ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Peki emekliye zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekliler için kulislerde ne konuşuluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurmaylarına Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ikramiye ödenmesi için çalışma başlatma talimatı verdi. Rakamın en az 5 bin TL olacağı ancak Erdoğan'ın bunu artırabileceği öğrenildi. AK Parti emekli vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel ikramiye verecek.
Genel Merkez'de önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri, sayıları 15 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı sıkıntı oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda parti kurmayları, sahada emekli vatandaşların geçinememekten şikâyet ettiğini, maaşlarda iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına emeklilere 100. Yıl İkramiyesi verilmesi için çalışma başlatması talimatını ilettiği öğrenildi.
Faruk Erdem canlı yayında, önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti: