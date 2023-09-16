Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi havaalanında, Avrupa Birliği'nin son Türkiye Raporu'na tepki gösterip, "AB, Türkiye'den kopma çabasında. Gerekirse AB ile yollarımızı ayırabiliriz" dedi.

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Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Erdoğan ABD'ye yola çıkmadan önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı vurgulanan rapora Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırırız" dedi.. İşte o açıklamadan satır başları...

- Ülkemizin 14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz.

- Varsın onlar didişmeye devam etsinler, biz bunları önemsemiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. Bundan sonra aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Çok sayıda liderle görüşeceğim

- Çok sayıda ülkeden liderle görüşme yapacağım.

- Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.

- Küresel sistemde taşların yerinden oynadığı bu dönemi ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirmekte kararlıyız.

Karabağ sorunu için çözüm ürettik

- (Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde Putin, Aliyev ve Paşinyan ile üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

İsveç'in NATO üyeliği

- (İsveç'in NATO üyeliği) Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir."

Avrupa Birliği ile yolları ayırırız

- (AP Türkiye Raporu) Benim düşüncem net. Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz.