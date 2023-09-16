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İzmir'de 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Aliağa Limanı'nda yapılan operasyonda 51 ton kaçak akaryakıta el koydu. Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İsrail'in Hayfa Limanı'ndan gelen bir gemi ekiplerce takibe alındı.

Detaylı arama yapılan geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Bu ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankındaki 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değeri ise 2 milyon 227 bin lira olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma, Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir.

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