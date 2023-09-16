Okullar 4 güne mi düşecek? Yusuf Tekin canlı yayında son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Mülakat konusuyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, 30 büyükşehirde mülakat yapılacağını söyleyerek "Mülakatta bize ders anlatın diyeceğiz. Atamada mülakat ve KPSS performansı yarı yarıya etkileyecek." şeklinde konuştu. Öte yandan Bakan Tekin, 'Okullar 4 güne düşecek' iddiasına da "Kesinlikle asılsız bir iddia" diyerek yanıt verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında, eğitimde öğretmene mülakat konusu ile ilgili açıklamalar yaptı ve sürecin tüm detaylarını anlattı. Bakan Tekin, sosyal medyada dolaşan 'Okullar 4 güne düşecek' iddiasını da yalanlayarak "Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Bunlar tamamen şehir efsanesi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki...

Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi.