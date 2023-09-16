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Eskişehir'de uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi!

Eskişehir'de narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve sükûnunun korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde durumlarından şüphelenilen A.U. ve O.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahısların üzerinden toplam 38 adet alüminyum folyolara sarılı vaziyette 29.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

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