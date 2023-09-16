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Diyarbakır'da esnafların kavgasında silahlar patladı! 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da esnafların kavgasında silahlar patladı! 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Sur'da esnaflar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar patlarken 3 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesindeki Yanık Çarşıda meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.A.’nın silahı ateşlemesiyle 58 yaşındaki A.S., 22 yaşındaki oğlu O.S. ile 58 yaşındaki S.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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