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Denizli'de 4. kattan düşen genç kız öldü! İntihar mı, kaza mı?

Denizli'de 4. kattan düşen genç kız öldü! İntihar mı, kaza mı?

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonundan düşen genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, 07.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 4. katında bulunan dairede yaşayan Ecrin Beler, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü.

Genç kızın kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Beler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ecrin Beler’in cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Genç kızın, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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