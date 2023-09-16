Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına hazır!

Süper Lig'in transfer karnesi! 276 transferin en pahalısı Cengiz Ünder! En çok para kazanan Galatasaray...

Galatasaray rekor kırdı! Bu sezon tarihi gelir elde etti!

İşte Süper Lig’in transfer bilançosu! Hangi takım ne kadar transfer yaptı?