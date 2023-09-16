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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına hazır!

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve 5’e 2 sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için bugün saat 15.10’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a giderek kampa girecek.

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