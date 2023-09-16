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Muğla'da korkunç kaza! Çarpışan otomobiller refüje savruldu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da korkunç kaza! Çarpışan otomobiller refüje savruldu: 6 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dönüş yapan başka otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil refüje savrulurken 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Akçaova Mahallesi Yeşilyurt ışıklı kavşağında meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis trafik ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde olan Mahsun Türk yönetimindeki 01 ANB 821 araç, Yeşilyurt tali yoldan Menteşe istikametine dönüş yapan Nahit Yılmaz 48 KS 772 plakalı aracı sol tarafından çarpması sonrası orta refüje savurdu. İki araç da kaza sonrası maddi hasar oluştu.

Kazada iki araçta bulunan yolculardan 7 kişi ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. 01 plakalı araç sürücüsü Mahsun Türk kazadan yara almadan kurtulurken, araç içindeki 4 kişi ve 48 KS 772 plakalı araç sürücüsü Nahit Yılmaz ile araç içinde bulunan iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

01 Plakalı araç sürücüsü Nahit Yılmaz araçtaki yolculardan birisi ile telefon ile görüştü. Hastaneye sevk edilen yolcunun kazada yaralanmadığı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası Yatağan-Menteşe karayolu tek şeritten trafik akışı sağlandı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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