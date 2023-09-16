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Tekirdağ'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu! 300 bin liralık kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu! 300 bin liralık kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin şüpheli bir ikamete yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Gültepe mahallesinde C.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 10 bin 600 adet dolu makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 200 adet boş makaron, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinası, olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 41 bin 250 TL olan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesin de Jandarma Asayiş Noktasında icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında A.E., R.T.E. ve R.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrolde içi tütün ile doldurulmuş makaronlar tespit edildi.

A.E. ve R.K. isimli şahısların ev ve işyerlerinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 260 bin TL olan, 392 bin adet dolu makaron, 18 adet elektronik sigara ve 8 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Suçta kullanılan araca el konularak şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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