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İSKİ'den İstanbul için alarm mesajı! Tasarruf çağrısında bulunuldU

İSKİ'den İstanbul için alarm mesajı! Tasarruf çağrısında bulunuldU

İstanbul barajlarında 'alarm' seviyesi son bulmuyor. İSKİ'den son durum ile ilgili olarak vatandaşlara çağrı mesajı geldi. İSKİ'den gelen mesajda barajların doluluk oranının yüzde 26'ya düştüğü söylenirken, 'tasarruf' çağrısında bulunuldu.

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Tüm Türkiye'de son bir yıldır tehlike arz eden barajlar, haziran ayında El Nino sıcaklıklarının bastırmasıyla tükenme durumuna geldi.

81 il içerisinde bu durumdan en çok etkilenen il ise metropol İstanbul oldu. İstanbul için eylül yağmurları da işe yaramadı. Meteorolojik verilere göre eylül ayı boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken kuraklık kente su sağlayan barajları da kurama noktasına getirdi.

Bu sabah itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 26 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) abonelerine SMS ile tasarruf çağrısında bulundu. Abonelere atılan mesajda şu satırlar yer aldı:

"Sayın abonemiz, bölgemizde kuraklık ve olağanüstü sıcaklıklar devam ediyor. Barajlarımızdaki doluluk oranının yüzde 26'nın altına düştüğünü dikkate alarak yağışlı sezona kadar suyumuzu çok tasarruflu tüketelim. Desteğiniz için teşekkürler."

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