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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'de Sakarya2dan Bolu'ya giden bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: Meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan Osman K. idaresindeki 80 ABM 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı bariyerleri aşarak İstanbul istikametine geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Sibel K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, sürücü Osman K., yolcular Zeynep Hazal K. ve 14 yaşındaki Ferdane K. de kazada yaralanarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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