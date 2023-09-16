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Denizli'de feci kaza! Otomobil köprüden su kanalına uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de feci kaza! Otomobil köprüden su kanalına uçtu

Denizli Çivril'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Gökgöl Mahallesi’ne giden Mustafa A. idaresindeki otomobil, Tekke Mahallesi’nde bulunan su kanalına yaklaştığında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti sağlanmayan otomobil, su kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti.

Otomobil sürücüsü ile yolcu konumda bulunan 2 kişi sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kanalda bulunan araç, bölgeye çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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