BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  SPOR

Antalyaspor yarın Fenerbahçe'yle konuk olacak!

Antalyaspor yarın Fenerbahçe'yle konuk olacak!

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Abone ol

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalıştılar!
Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalıştılar!
Afyonkarahisar'da Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı!
Afyonkarahisar'da Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı!
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Özgür Özel yuhalandı! 'Beni Soylu susturamadı...'
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Özgür Özel yuhalandı! 'Beni Soylu susturamadı...'
Olimpik Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso oldu!
Olimpik Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso oldu!
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı!
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı!
Aydınlatma direğini devirip devrilen arabasını bırakıp kaçtı!
Aydınlatma direğini devirip devrilen arabasını bırakıp kaçtı!
Ordu yumurta üssünde yılda 35 milyon yumurta üretiliyor!
Ordu yumurta üssünde yılda 35 milyon yumurta üretiliyor!
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Denizli'de feci kaza! Otomobil köprüden su kanalına uçtu
Denizli'de feci kaza! Otomobil köprüden su kanalına uçtu
Bolu'da orman yangını çıktı! Yoğun duman birçok noktadan görülüyor
Bolu'da orman yangını çıktı! Yoğun duman birçok noktadan görülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 2 yılda 1 milyondan fazla kişiye SMA testi yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 2 yılda 1 milyondan fazla kişiye SMA testi yapıldı