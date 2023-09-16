BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da sevgili vahşeti! Kıskançlık krizi geçirdi önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da sevgili vahşeti! Kıskançlık krizi geçirdi önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Bursa Osmangazi'de kıskançlık krizi geçiren bir şahıs aynı evde yaşadığı kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. katil zanlısı daha sonra aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun beraat kararına itiraz! Yeniden yargılanacak
Ekrem İmamoğlu'nun beraat kararına itiraz! Yeniden yargılanacak
Uşak'ta feci kaza! Devrilentraktörün altında kaldılar
Uşak'ta feci kaza! Devrilentraktörün altında kaldılar
9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi! Metal cetvelle defalarca...
9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi! Metal cetvelle defalarca...
Antalyaspor yarın Fenerbahçe'yle konuk olacak!
Antalyaspor yarın Fenerbahçe'yle konuk olacak!
Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalıştılar!
Kayseri'de oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalıştılar!
Afyonkarahisar'da Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı!
Afyonkarahisar'da Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı!
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Özgür Özel yuhalandı! 'Beni Soylu susturamadı...'
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Özgür Özel yuhalandı! 'Beni Soylu susturamadı...'
Olimpik Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso oldu!
Olimpik Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso oldu!
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı!
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı!
Aydınlatma direğini devirip devrilen arabasını bırakıp kaçtı!
Aydınlatma direğini devirip devrilen arabasını bırakıp kaçtı!
Ordu yumurta üssünde yılda 35 milyon yumurta üretiliyor!
Ordu yumurta üssünde yılda 35 milyon yumurta üretiliyor!
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı