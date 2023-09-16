Bursa'da sevgili vahşeti! Kıskançlık krizi geçirdi önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Bursa Osmangazi'de kıskançlık krizi geçiren bir şahıs aynı evde yaşadığı kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. katil zanlısı daha sonra aynı silahla intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.