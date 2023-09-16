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Evinin bahçesin kenevir tarlasına çeviren kadın gözaltına alındı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinin bahçesin kenevir tarlasına çeviren kadın gözaltına alındı!

Şanlıurfa Birecik'te Jandarma ekiplerinin şüpheli bir evde yaptığı uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesine kenevir bitkisi eken kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı.

Y.B. isimli kadını yaşadığın eve baskın düzenleyen ekipler 160 kök kenevir tespit etti. Gözaltına alınan kadın karakola götürülürken, sökülen kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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