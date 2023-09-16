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Türkiye'de kaç tane Suriyeli öğrenci var? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Türkiye'de kaç tane Suriyeli öğrenci var? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CNN Türk yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamalarında yeni mülakat sisteminin getirileceğini söyleyen Bakan Tekin, Türkiye'deki okullarda ne kadar Suriyeli öğrenci olduğunu da açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayın programında Türkiye'deki Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı. Tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okulların var olduğunu belirten Bakan Tekin, 'Türkiye'de 977 bin yabancı öğrenci var, 790 bini Suriyeli öğrenci' dedi. Tekin, okulların dört güne düşeceği iddialarını yalanlayarak 'şehir efsanesi' ifadesini kullandı.

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Bakan Tekin yabancı öğrenciler hakkında yaptığı açıklamada, "Okullarımızda tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullarımız var tabii ki. Onlar bizim milletlerarası dediğimiz okullarımız. Şu anda orada yaklaşık 23 bin Suriyeli vatandaş sadece yabancıların okuduğu, statüsü öyle, özel milletlerarası okul. Bu okullar tamamen yabancı öğrencilerimizi alıyorlar. Suriyeli öğrenciler için söyleyeyim. O kategoride değerlendiriyorlar' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Bakan Tekin, 'Kamuoyun bazen yanlış bilgiler de intikal ediyor. Türkiye'de 977 bin yabancı öğrenci var, 790 bini Suriyeli öğrenci' diye konuştu.

Okulların 4 güne düşürüleceğine yönelik iddialarla yanıt veren Tekin şu sözleri kaydetti:

"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki ben nerede çıkartıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.' Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış, 'Milli Eğitim Bakanı açıkladı' Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi, 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz' diye. Bunlar tamamen şehir efsanesi"

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