Foça ve Çeşme kıyılarında denizanası paniği

İzmir'in Foça ilçesinde son iki aydır sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Su altı kamerası ile çekilen denizanalarının görüntüleri istilanın ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Benzer görüntüler Çeşme'de de çıktı. Mavi renkte olduğu gözlenen denizanalarının rüzgarla ve dalgalarla birlikte kıyıya vurdukları tahmin edildi.

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İzmir'in incisi olan Foça’nın, maviliği ile kendine hayran bırakan deniz manzarası gün geçtikçe belirli noktalarda çoğalan denizanaları sebebiyle olumsuz etkileniyor. Denizanası yoğunluğunun geçen yıllara oranla bu yıl daha fazla olduğu ve deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının çoğaldığı gözlemleniyor.



Su içinde hareket eden denizanaları su altı kamerası ile yakından görüntülendi.



Denizanalarının su altında ilerleyişi, şemsiyesinin açılıp kapanması, genellikle birlikte bir koloni halinde hareket etmeleri ile üzerlerindeki küçük canlılar görüntülere yansıdı.



Benzer görüntüler, Çeşme ilçesinde de ortaya çıktı.



Görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklık artışı ve denizlerdeki kirlilikle birlikte denizanalarının daha sık görüldüğünün altını çizdi.



Prof. Dr. Yaşar, "Her yıl bu denizanalarını, özellikle Ağustos aylarında görmeye alışmıştık. Ancak bu sene yoğun görüldü. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye'de tüm zamanların deniz suyu sıcaklığı 32,7 derece ile İzmir'de kırıldı. Deniz suyu sıcaklığı seviyesi yüksek olunca bir de biz denizlerimize çok fazla atık bıraktıkça, bu tür canlıları denizlerimizde sıklıkla görüyoruz. Bizim denizleri foseptik olarak kullanmamız dolayısıyla oradaki atıklar, bu canlılar için besin anlamına geliyor. Bu nedenle biz bu yıl denizanalarını çok daha sık görüyoruz." dedi.



Foça'daki denizanalarının Çeşme'ye ulaşmasının mümkün olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Daha önceden Akdeniz'de yerleşim yerlerinde görebiliyorduk denizanalarını ancak şimdi sadece Foça değil daha kuzeyde de görebiliyoruz. Bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı ama bu tabi ki tek başına neden değil. Hem yüksek sıcaklık hem de kirliliğin birlikte neden olduğu görüntülerdir bunlar. Foça'daki denizanaları Çeşme'ye ulaştı diyemeyiz çünkü bu canlılar yüzme kabiliyeti olan canlılar değildir ve akıntı da buna müsait değildir. Denizanaları akıntı ve rüzgarla yığılır ve bazı koylarda bunları görmemiz anormal değildir." diye konuştu.



"Bu türler zehirli olmasa da dokunmak canı acıtıyor" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Vatandaşlar denizanasına temas ettikleri anda, öncelikle o bölgeyi deniz suyuyla yıkaması daha sonra da bir sağlık kuruluşuna giderek tedavi olması gerekir. Bu denizanaları zehirli değildir ancak temas halinde can yakarlar" açıklamasında bulundu.