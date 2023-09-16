Kuraklık zeytini de vurdu! Yeni zam kapıda

Manisa’da kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilenen zeytin ağaçlarındaki verimin düşmesiyle zeytinyağında da fiyatların yükselmesi bekleniyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Yok yıldayız. Keşke zeytinimiz çok olsa zeytin yağı fiyatları düşse. Çünkü bizler yaptığımız masrafı komple araziye yapıyoruz. Bütün masrafları karşılamak için çok çaba harcanıyor. Olumsuz iklim koşullarından dolayı zeytin ve zeytin yağında çok büyük olumsuzluklar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

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Küresel iklim krizi nedeniyle bu yıl rekoltede büyük kayıplar yaşayan zeytinde hasat sezonu yaklaşıyor. Dünyanın önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan İtalya ve İspanya’daki zeytin ağaçlarının da kuraklıktan etkilenmesi nedeniyle dünya genelinde bu yıl fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. Türkiye’deki zeytinciliğin önemli kentlerinden biri olan Manisa da kuraklıktan etkilendi. Ağaçların boş kaldığı ilçede üreticiler de sadece kendilerine yetecek kadar zeytin çıkaracaklarını ifade ettiler.

İklim şartlarının zeytini olumsuz etkilediğini söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Şimdi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz iklim şartlarından dolayı zeytinimiz çok büyük etkilendi. Nisan, mayıs, haziran aylarında yağan şiddetli yağmurlar çiçekte olan zeytini etkiledi. İnsanlar zeytin bahçelerine gitmeye korkuyorlar. Bütün masrafları kestik. Şu anda ilaç, gübre gibi işlemler yapılmıyor. Çünkü ancak kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar zeytin var. İnsanlar zeytin bahçelerine gidecekler ihtiyaçları olan zeytini toplayacaklar, yağlarını çıkarıp ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunu geçmiş dönemlerde de yapıyorduk. 10 yıldır zeytin para etmeye başladığı için insanlar bunun ticaretine döndü. Ancak şu şartlarda hiçbir şekilde zeytin bahçesine işçi sokup zeytin toplayacaklarını sanmıyorum” dedi.

Zeytin üreticilerinin kendilerine kadar zeytin çıkarabileceğini belirten Okur, “Bu hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyecek. Dış piyasada zaten yağın ihracat yasağı var. Bu yüzden insanlar iç piyasada bu yağı eritmeye çalışacaklar. Zeytincilerin kendi ihtiyaçları da var. Satım için zeytin yağı çıkacağını zannetmiyorum. Eskiden komple çıkan malı götürüyorduk. Şu anda sadece kendi ihtiyaçlarımızdan sonra kalan artık zeytinleri fabrikalara götürüp yağ çıkaracaklar. İç piyasada da çok büyük etki görecek. Stoklarda da zeytin olmadığı için piyasa etkilenecek. İnşallah fiyatlar iyi olur” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da da fiyatların yükseldiği duyumlarını aldıklarını söyleyen Okur, “İspanya ve İtalya’daki büyük kuraklıktan dolayı dünya piyasası etkilendi. Son duyumlarımıza göre Avrupa piyasalarında 8,7 dolar gibi fiyatlar geziyor. Bizim ülkemizde de şu anda 200-250 TL civarında zeytin yağı satılıyor. Sezonda fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü yok yıldayız. Keşke zeytinimiz çok olsa zeytin yağı fiyatları düşse. Çünkü bizler yaptığımız masrafı komple araziye yapıyoruz. Bütün masrafları karşılamak için çok çaba harcanıyor. Olumsuz iklim koşullarından dolayı zeytin ve zeytin yağında çok büyük olumsuzluklar yaşanıyor” dedi.

Hasadın önümüzdeki haftalarda başlayacağını ancak çok uzun hasat sezonu olmayacağını söyleyen Okur, “İlçemizde domat, Edremit, Trilye gibi farklı çeşitlerimiz var. Bunlarda ilk hasat domat zeytinden başlar. Domat zeytinde hasat 10 güne kadar başlar. Ardından Trilye ve Edremit cinslerinde hasatlar başlar. Geçtiğimiz senelerde ocak, şubat aylarına kadar hasat sürerdi. Bu sene aralığın sonuna kadar tüm hasat biter” diye konuştu.