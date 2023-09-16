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Konya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Konya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Konya’nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

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Olay, Ereğli ilçesi Hacı Mutahir Mahallesi Beyba Sokak’ta bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden Ramazan Uysal, 8. kattan aşağıya düştü.

İnşaattakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Uysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ramazan Uysal’ın 3 kız babası olduğu ve yakında kızlarından birisinin düğününün olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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