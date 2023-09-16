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A Milli Erkek Tenis Takımı, Macaristan'a yenildi!

A Milli Erkek Tenis Takımı, Macaristan'a yenildi!

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Macaristan'a 4-0 mağlup oldu.

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Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de mücadele eden Türkiye, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan'la mücadele etti.

Keszthely şehrinde toprak zeminde oynanan karşılaşmaların ilkinde Fabian Marozsan, Altuğ Çelikbilek'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Macaristan'ı 1-0 öne taşıdı.

Serinin ikinci maçında Zsombor Piros, Cem İlkel'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Macaristan'ı 2-0 öne geçirdi.

Bugün oynanan günün ilk karşılaşmasında Cem İlkel-Altuğ Çelikbilek ikilisi, Fabian Marozsan-Mate Valkusz çiftine, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve seride Macaristan 3-0 öne geçti.

Günün son karşılaşmasında Ergi Kırkın, Matyas Fuele'ye 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla Macaristan'a 4-0 mağlup olan milli takım, Dünya Grubu I Play-Off'a geriledi.

Milli takımın Dünya Grubu I Play-Off'taki rakibi daha sonra belli olacak.

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