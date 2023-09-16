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Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor

Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor

Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

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Libya'nın Derne kentinde arama kurtarma ekiplerinin denizden ya da enkaz bölgelerinden çıkardığı cenazeler, kent kırsalında oluşturulan toplu mezarlarda toprağa veriliyor.

Ceset torbalarında mezarlığa getirilen naaşlar için burada önce cenaze namazları kılınıyor.

Afette hayatını kaybedenler, daha sonra buldozerler tarafından kazılan büyük mezarlara yan yana yerleştirilerek son yolculuklarına uğurlanıyor.

Derne kentinin 10 kilometre batısındaki Zahra el-Hamra bölgesinde oluşturulan toplu mezarlığa en son 12 naaş getirilerek, toplu şekilde defnedildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar söz konusu bölgedeki toplu mezarlığa sel felaketinde yaşamını yitiren 3 bin kişinin cenazesi defnedildi.

Burada toprağa verilenler arasında Libyalıların yanı sıra kentte yaşayan yabancılar da bulunuyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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