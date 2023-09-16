Çalışanlar Dragon Festivali'nde bot yarışlarında mücadele ediyor

İstanbul Maltepe’de düzenlenen Dragon Festivali'nde 100’den fazla şirketten 2 binden fazla kurum çalışanı kıyasıya mücadele ediyor.

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Çeşitli sahne şovları, dans gösterileri ve DJ performanslarının yer aldığı festivalde şirket çalışanı katılımcılar, düzenlenen bot yarışında rekabet ediyor.

2006 yılından beri bankacılıktan otomotive, teknolojiden tekstile 34 ayrı sektörden binlerce profesyoneli ve 800’den fazla kurumu bir araya getirmiş olan Dragon Festivali bu yıl da 16-17 Eylül tarihleri arasında Maltepe’de Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenleniyor. Bu sene düzenlenen etkinliğe aralarında İBB Zabıta, İstanbul İtfaiyesi, Tüpraş ve Ziraat Katılım’ın da yer aldığı, 100’den fazla şirket, 2 binden fazla kurum çalışanı katılım sağlıyor. Düzenlenen renkli festivalde yüzlerce kurum çalışanı hem spor yapma hem de doyasıya eğlenme imkanı yakalıyor.

Sporcuların aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişiye ev sahipliği yapan festivalde, şirketler şampiyon olabilmek için 2 gün boyunca mücadele edecekler.

Organizasyon her yıl olduğu gibi bot yarışları ile birlikte çeşitli sahne şovlarına, dans gösterilerine ve DJ performanslarına da ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda dereceye girecek takımlar kupa, sertifika ve madalya ile ödüllendirilecek.

Dragon Festivali Organizatörü Hakan Yavuz, “Dragon Festivali spor, eğlence, takım çalışması ve pazarlama anlamında Türkiye’nin önemli bir etkinliği. 18 yıldır organizasyonu düzenlemekteyiz. Türkiye’nin ekonomisinin ilk 500 firmasının 430’u şimdiye kadar katıldı. Şu an alanımızda 100’ün üzerinde takım var. Gün içerisinde 2 bin üzerinde sporcuyu yarıştıracağız. Aynı zamanda sahne organizasyonumuz var. Denizin üzerinde takım çalışmaları ile beraber dragon yarışmalarımız var” dedi.