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Hatay'da alacak verecek kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da alacak verecek kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 1 yaralı

Hatay Dörtyol'da alacak verecek kavgasından aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında silahlar patladı. Kavgada 1 kiş,i yaralandı.

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Olay, Dörtyol ilçesi Tütüncü Camii mevkisinde meydana geldi. Geçmişte aralarında yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü.

Ç.S. isimli kişi, yanında bulunan silahla 43 yaşındaki M.Y.’yi bacağından vurdu. Yaralanan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ç.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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