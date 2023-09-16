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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

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