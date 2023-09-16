BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

TCG Sancaktar ve Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

TCG Sancaktar ve Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığı belirtilmişti.

Yapılan yeni açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
Kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Otomobil karşı şeride geçti, tırla çarpıştı! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı!
Otomobil karşı şeride geçti, tırla çarpıştı! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı!
Hatay'da alacak verecek kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 1 yaralı
Hatay'da alacak verecek kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 1 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz
Çalışanlar Dragon Festivali'nde bot yarışlarında mücadele ediyor
Çalışanlar Dragon Festivali'nde bot yarışlarında mücadele ediyor
A Milli Erkek Tenis Takımı, Macaristan'a yenildi!
A Milli Erkek Tenis Takımı, Macaristan'a yenildi!
Kocaeli'nde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu 3 minibüs zincirleme kazaya karıştı! 5 polis yaralandı
Kocaeli'nde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu 3 minibüs zincirleme kazaya karıştı! 5 polis yaralandı
Liverpool, geriye düşse de pes etmedi! Wolverhampton'ı 3-1 yendi!
Liverpool, geriye düşse de pes etmedi! Wolverhampton'ı 3-1 yendi!
Kocaeli'de 65 gündür fabrika önünde grev yapıyorlar!
Kocaeli'de 65 gündür fabrika önünde grev yapıyorlar!
Fahrettin Altun’a yeşil pasaport ziyareti
Fahrettin Altun’a yeşil pasaport ziyareti
Konya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
Konya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!