TCG Sancaktar ve Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığı belirtilmişti.
Yapılan yeni açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi" ifadesi kullanıldı.