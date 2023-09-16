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Galatasaray-Samsunspor (CANLI YAYIN)

Galatasaray-Samsunspor (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

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GALATASARAY 3-0 SAMSUNSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner Aydoğdu, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata.

STAT: RAMS Park
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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