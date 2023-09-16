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Manchester City, West Ham United'ı üç golle geçti

Manchester City, West Ham United'ı üç golle geçti

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek sezona 5'te 5 ile başladı.

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde West Ham United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip City, 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazandı.

Haaland yine attı, City galip geldi

West Ham United'ın golünü 36. dakikada James Ward-Prowse kaydetti. Manchester City'nin golleri 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

23 yaşındaki Norveçli Erling Haland, Premier Lig'de bu sezon 5. maçında 7. golüne ulaştı.

Manchester City, 5'te 5 ile başladı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu galibiyetle lige 5'te 5 ile başladı. David Moyes yönetimindeki West Ham United bu sezon ligde ilk kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçında West Ham United, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City, Nottingham Forest'ı konuk edecek.

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