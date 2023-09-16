BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Zorunlu arabuluculuk için 15 günde 14 bin 385 başvuru

Zorunlu arabuluculuk için 15 günde 14 bin 385 başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için 1 Eylül'de hayata geçirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvurunun yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Eylül'de başlatılan zorunlu arabuluculuk sistemi ile tarafların yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl bir çözüme kavuştuklarını belirtti.

Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Tunç, "Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

1 Eylül'den itibaren ilk 15 günde, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 1241, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 893, komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 114, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru olmak üzere yeni alanlarda toplamda 14 bin 385 başvuru yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında, sonuçlanan bazı arabuluculuk görüşmelerine de yer veren Tunç, "İşte, anlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonunda memnuniyetlerini bizlere ileten vatandaşlarımızdan bazıları" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
8 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 42 gözaltı
8 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 42 gözaltı
Manchester United, evinde Brighton'a kaybetti
Manchester United, evinde Brighton'a kaybetti
Manchester City, West Ham United'ı üç golle geçti
Manchester City, West Ham United'ı üç golle geçti
Kayserispor, Gaziantep FK karşısında iki golle güldü
Kayserispor, Gaziantep FK karşısında iki golle güldü
Galatasaray-Samsunspor (CANLI YAYIN)
Galatasaray-Samsunspor (CANLI YAYIN)
Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 polis yaralandı
Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 polis yaralandı
Afyonkarahisar'da helikopter düştü
Afyonkarahisar'da helikopter düştü
İstanbul'da camide alkollü fotoğraf paylaştı: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez
İstanbul'da camide alkollü fotoğraf paylaştı: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez
TCG Sancaktar ve Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
TCG Sancaktar ve Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
Kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Otomobil karşı şeride geçti, tırla çarpıştı! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı!
Otomobil karşı şeride geçti, tırla çarpıştı! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı!