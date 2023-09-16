Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u yendi

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 5. haftasında Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Adana Demirspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Balotelli maçı tribünde takip etti
Adana ekibine getiren golleri; 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Ev sahibi Adana Demirspor'a bir sene aranın ardından dönene Mario Balotelli, maçtan önce taraftarları selamladı.
Adana Demirspor, 8 puana yükseldi
Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.