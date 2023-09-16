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İtalya'da akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

İtalya'da akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Frecce Tricolori"ye ait bir uçak, Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen sebeple düştü. Uçağın düştüğü alandaki çocuk hayatını kaybetti.

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İtalya Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi "Frecce Tricolori"nin bir uçağı, Vercelli ve Collegno beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçuşu için Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.

Akşam üstü saatlerinde prova uçuşu için beşerli iki kol halinde kalkış yapan "Frecce Tricolori" timinden uçak, kalkış sırasında irtifa kaybederek düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtuldu.

Hafif yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

1 çocuk hayatını kaybetti

Uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulunan 2 çocuklu 4 kişilik aileden, 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği, ailenin geri kalanının ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kazanın ardından Frecce Tricolori'nin tüm gösteri uçuşları askıya alınırken, Caselle Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı.

İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrobasi timi, uçuşlarını genellikle 10 uçakla icra ediyor.

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