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Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti

Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın üst üste gol atma rekorunu egale etti.

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Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Yılport Samsunspor maçında da gollerine devam etti.

Hakim Ziyech'in vuruşunda kafayla topu ağlara gönderen Arjantinli golcü, ilk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol attı.

Opta'nın analizine göre; toplam 18 gole ulaşan Mauro Icardi böylece, 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

Mauro Icardi ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

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