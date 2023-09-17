Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı." dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 5. haftası, Galatasaray ve Samsunspor'un mücadelesine sahne oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 4-2 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

"Daha çok gol atabilirdik"

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şunları söyledi:

"Samsunspor'u Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Pozisyona girdiler, goller attılar. Bu kez çok farklı bir Samsunspor vardı. Hücumda çok kaliteliydiler. Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı. Bir iki daha doğru geçiş yapsak, daha çok gol atabilirdik. İlk yarıya çok rahat bir şekilde girdik. Sonrasında oyuncularımıza çarparak goller yedik. Çok iyi frikik atılmadı ama futbolda bu var. Aynısını Molde maçında biz attık ama bu kez yedik. Sonrasında hamleleri yaptık. Defansta dikkatli oynadık."



"Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık"

"Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı. Maçın başında çok daha iyi oynadık. Bunu bundan sonraki maçlarda devam ettirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık."

"Kerem bizim için önemli bir oyuncu"

Buruk ayrıca şöyle dedi:

"Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı. Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha gelecek. Sonradan girmek zordur, bazı oyuncular adapte olamadı. Ancak hücumda iyi işler yaptık. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da zaman zaman hücuma destek verdi."



"Birçok çocuğun geçen senden sonra Galatasaray taraftarı olduğunu görüyorum"

Maçın ardından Okan Buruk, basın toplantısında da önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın herkesin istediği gibi kullanabileceği yer olduğunu söyleyen Okan Buruk şu şekilde konuştu:

"Sosyal medyada birçok trol hesap var. Bu anlamda istediği, takıma, oyuncuya, hocaya istediği gibi yüklenebilir. Sosyal medyayı iyi kullanan yazılar da var. Bunun da altını çizmek önemli. İyi yanı da kötü yanı da var. Kimin olduğu, kimin yazdırdığı belli değil. Oraya çok fazla takılmamak gerekiyor. Benim için önemli şey Galatasaray teknik direktörü olan olarak işimi ahlaklı, disiplinli, bunu en doğru şekilde yapıp işimizi devam ettirmek. Geçen seneden beri maç sayı, kazandığımız şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi’ne girmemiz var. Saha dışında inanılmaz bir şekilde Galatasaraylıların mutlu olduğunu görüyorum. Bu benim için çok önemli. Sokakta takıma olan sevgi her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok çocuğun geçen senden sonra Galatasaray taraftarı olduğunu görüyorum. Galatasaray takımının inanılmaz bir ivmesi var. Ben teknik adam olarak pay sahibi olduysam ne mutlu. Olumlu, olumsuz, futbolsun içerisinde hepsi olacak. Aşırı eleştiri de kafamıza takmamız gerekiyor. Aşırı övgüde de bunu yapmamız gerekiyor. İkisinin ayarını doğru bir şekilde yaptığımızda işimize net bir şekilde odaklanabiliyoruz. Benim işim Galatasaray takımını en yüksek seviyeye taşıyabilmek"

Dries Mertens ile aralarında bir şey olmadığını söyleyen Buruk, "O anda Mertens’in çıkışını görmedim. O yüzden bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Yoksa Mertens benim en değer verdiğim insanlardan biri. Takım içerisinde hiçbir zaman yapacak biri de değil. 3-4 gün sonra bir maç oynayacağız. Bu da düşünerek Mertens’i oyundan aldım. İyi işler yaptı. Çıkarken görmedim" dedi.