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İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü. Helikopterdeki 4 personelden 1'i kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.

Yumaklı, helikopterdeki dört personelden birinin sağ olarak kurtarıldığını, üçü için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.

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