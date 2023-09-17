Uşak'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Uşak'ta Eşme istikametine ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil savrularak şarampolden yuvarlanırken 13 kişi yaralandı.

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Kaza, Ulubey-Eşme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Eşme istikametine ilerlemekte olan F.A. (42) idaresindeki 64 ABY 422 plakalı minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki 64 HH 900 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.